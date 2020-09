Roma, racket del commercio ambulante: 18 arresti. Sequestrato un milione di euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) racket, estorsione e corruzione a Roma nell’ambito del commercio ambulante. Diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari) sono state eseguite questa mattina, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dell’indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti, alcuni appartenenti a una nota famiglia di ambulanti Romani. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020), estorsione e corruzione anell’ambito del. Diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari) sono state eseguite questa mattina, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale diCapitale nell’ambito dell’indagine sul cosiddettodelle autorizzazioni per ilsu strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti, alcuni appartenenti a una nota famiglia di ambulantini. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di associazione per delinquere, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto ...

Agenzia_Italia : Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette - sulsitodisimone : Racket delle bancarelle a Roma, in 18 finiscono in manette - clikservernet : Roma, racket del commercio ambulante: 18 arresti. Sequestrato un milione di euro - Noovyis : (Roma, racket del commercio ambulante: 18 arresti. Sequestrato un milione di euro) Playhitmusic - - IoCivico : RT @fattoquotidiano: Roma, racket del commercio ambulante: 18 arresti. Sequestrato un milione di euro -