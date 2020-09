Regionali | Labruna Terra | “Continueremo a essere presenti nel territorio”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Sono stati giorni intensi, vissuti fino all’ultimo“, Così Ritaa margine della tornata elettorale per le2020. “Ho creduto e sperato in un risultato migliore e creduto che si poteva fare. Continuo però a credere in quello che ho sostenuto in campagna elettorale, la dignità delle persone, il riscatto, la centralità dei diritti collettivi insieme alla questione ambientale”. “Ai valori comunitari, di solidarietà e umani, in questi giorni ne sono stati ricostruiti tanti. Continuo a credere che bisogna ritornare a fare politica, non comitati elettorali, guerre tra bande, ma pensiero e pratica , attraverso forme organizzative e organizzate. Un tempo si chiamavano partiti, animati da partecipazione, libertà, ...

Avellino – «Sono stati giorni intensi, vissuti fino all’ultimo», Così Rita Labruna a margine della tornata elettorale per le Regionali 2020. «Ho creduto e sperato in un risultato migliore e creduto ch ...ORE 17. Referendum: netto vantaggio anche nel Vicentino per il sì. Alle 17 la percentuale è al 61,8% contro il 38,2% del no. In Veneto il sì è al 62,60% mentre il no al 37,4% ORE 16. In Veneto il sì è ...