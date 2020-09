Recovery Fund, Di Maio sprona l’Italia: “Treno che non passerà più” (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Quelle messe a disposizione dall’Europa sono risorse ingenti: il Recovery Fund vale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un’occasione unica per modernizzare il nostro Paese”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in audizione alla Camera sul Recovery Fund, parlando di “sostegno straordinario dell’Unione Europea che “ci offre l’occasione di sviluppare un programma che faccia davvero la differenza”. BANCO DI PROVA – Il titolare della Farnesina ha sottolineato che “il Piano nazionale rappresenta uno strumento strategico per il rilancio del paese dopo la crisi Covid, e per impostare un nuovo paradigma di crescita. Una ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – “Quelle messe a disposizione dall’Europa sono risorse ingenti: ilvale più del Piano Marshall. Dobbiamo fare presto, ma anche bene. È un treno che non ripasserà più. Un’occasione unica per modernizzare il nostro Paese”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Luigi Di, in audizione alla Camera sul, parlando di “sostegno straordinario dell’Unione Europea che “ci offre l’occasione di sviluppare un programma che faccia davvero la differenza”. BANCO DI PROVA – Il titolare della Farnesina ha sottolineato che “il Piano nazionale rappresenta uno strumento strategico per il rilancio del paese dopo la crisi Covid, e per impostare un nuovo paradigma di crescita. Una ...

