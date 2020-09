PS5 verrà mostrata in azione da alcuni YouTuber a brevissimo (Di mercoledì 23 settembre 2020) PS5 si avvicina al suo lancio in programma per il mese di novembre, ma per lenire l'attesa Sony ha deciso che alcuni fortunati YouTuber avranno a breve la possibilità di toccare con mano la console next-gen.Come riportato da Gematsu, SIE Japan Asia sta prendendo parte alla YouTube Gaming Week Japan e sta concedendo a pochi fortunati YouTuber giapponesi selezionati l'accesso a PS5. A partire dal 4 ottobre alle 11 italiane, alcuni creatori di contenuti metteranno mano a PS5 e caricheranno video sui rispettivi canali. I video rientrano nell'iniziativa 'Try! PlayStation 5 on YouTube Gaming Week' Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) PS5 si avvicina al suo lancio in programma per il mese di novembre, ma per lenire l'attesa Sony ha deciso chefortunatiavranno a breve la possibilità di toccare con mano la console next-gen.Come riportato da Gematsu, SIE Japan Asia sta prendendo parte alla YouTube Gaming Week Japan e sta concedendo a pochi fortunatigiapponesi selezionati l'accesso a PS5. A partire dal 4 ottobre alle 11 italiane,creatori di contenuti metteranno mano a PS5 e caricheranno video sui rispettivi canali. I video rientrano nell'iniziativa 'Try! PlayStation 5 on YouTube Gaming Week' Leggi altro...

