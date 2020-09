Morata torna alla Juve: come cambia l'attacco bianconero? Si inserirà subito nello scacchiere tattico di Pirlo? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con l'arrivo dello spagnolo come cambia tatticamente la Juventus? Lo spagnolo si inserirà subito nei meccanismi di squadra o servirà un po' di tempo? Leggi su 90min (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con l'arrivo dello spagnolotatticamente lantus? Lo spagnolo sinei meccanismi di squadra o servirà un po' di tempo?

DiMarzio : #Morata torna alla @juventusfc: 9 milioni di prestito, diritto (non obbligo) di riscatto a 45M è possibilità di rin… - DiMarzio : #Morata torna alla @juventusfc: ultimi dettagli ora tra club e arrivo previsto per domani a Torino @AlvaroMorata… - forumJuventus : ? Ufficiale: Morata torna alla Juve ?? #MoreMorata #LiveAhead ?? - RaiSport : #Dybala in gruppo, la #Roma nel mirino della Joya ? #Morata si allena da solo come da protocolli anti-#Covid??… - neifatti : Morata torna alla Juve: cosa fare al Fantacalcio? -