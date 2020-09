Milano | operaio cade dall' impalcatura | volo di 10 metri | è grave

(Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 settembre 2020 - Incidente sul lavoro stamattina intorno alle 11 in piazza Liberty, nel centro di, a pochi passi dal Duomo. Un ragazzo di 23 anni; caduto da un'...

Milano, 23 settembre 2020 - Incidente sul lavoro stamattina intorno alle 11 in piazza Liberty, nel centro di Milano. Un 23 enne è caduto da un'impalcatura facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato ...Milano, 23 set. (askanews) - Un operaio di 23 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Policlinico dopo essere precipitato per una decina di metri dal quinto piano di un ponteggio di ...