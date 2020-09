Migranti | la Commissione Europea | “La solidarietà sarà obbligatoria”

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ursula Von Der Leyen, presidente della, ha fornito nuove disposizioni sui. Le persone saranno redistribuite Una svolta decisiva, molto importante su uno dei temi più dibattuti di questi ultimi anni. Dopo mesi e mesi di lavori e tavoli con tutti i Paesi dell’Unione, finalmente laha trovato la quadra sui. Ursula Von Der Leyen ha ufficialmente annunciato di aver approvato la riforma per quanto riguarda le politiche migratorie. Il pacchetto prevede un sistema obbligatorio per cui le persone salvate in mare dovranno essere redistribuite equamente in tutta Europa. Chiunque non voglia gestire i, sarà costretto ad organizzarne il rimpatrio di coloro che non avranno diritto di restare nel ...