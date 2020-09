La Regione Lazio annuncia i tamponi rapidi nelle scuole (Di mercoledì 23 settembre 2020) A partire da domani l’Unita crisi Lazio prevede di procedere con tamponi rapidi antigenici nelle scuole e l’adesione all’iniziativa è stata già classificata come alta. Programmato già il primo intervento, che avverrà nel liceo Vian di Anguillara, come comunicato dai profili social Salute Lazio sia su Twitter che su Facebook. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 settembre Dati coronavirus 23 settembre Lazio Nella giornata di oggi la città di Roma ha visto salire il bilancio dei nuovi casi Covid a 55, 45 i nuovi casi nella provincia della capitale. In tutto il Lazio con 9 mila tamponi oggi si ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) A partire da domani l’Unita crisiprevede di procedere conantigenicie l’adesione all’iniziativa è stata già classificata come alta. Programmato già il primo intervento, che avverrà nel liceo Vian di Anguillara, come comunicato dai profili social Salutesia su Twitter che su Facebook. LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 settembre Dati coronavirus 23 settembreNella giornata di oggi la città di Roma ha visto salire il bilancio dei nuovi casi Covid a 55, 45 i nuovi casi nella provincia della capitale. In tutto ilcon 9 milaoggi si ...

“Finalmente Zingaretti apre alla mia proposta, lanciata ormai da diverso tempo, di far fermare l’alta velocità alla stazione di Orte”. “Le parole pronunciate dal presidente della Regione Lazio, durant ...

"Una follia". D'Amato contro il governo sulla possibilità di aumentare gli ingressi negli stadi

“Ma siamo sicuri che priorità sia riaprire gli stadi con venticinque spettatori? Mi sembra il modo più rapido per tornare a nuovi lockdown. Attorno a noi città europee stanno attuando o hanno attuato ...

