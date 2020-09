I suv sono un problema sempre più grosso per il pianeta (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Macchine della morte”: ecco come uno degli esperti intervistati da Oliver Milman, corrispondente dagli Stati Uniti del Guardian, ha definito i suv alla luce del loro impatto non solo sull’ambiente, ma anche sulle persone. “I suv sono un rischio enorme per il clima del pianeta, la qualità dell’aria e anche le persone che sono coinvolte negli incidenti” spiega Harvey Miller, professore e direttore del Center for Urban and Regional Analysis dell’università dell’Ohio. Secondo le ultime statistiche infatti, questo tipo di veicolo sarebbe dalle 2 alle 3 volte più letale per pedoni e ciclisti rispetto alla norma e produrrebbe il 14% in più di anidride carbonica. Considerando solamente gli esemplari venduti negli Stati Uniti nel 2018, i suv hanno emesso difatti 3,5 ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Macchine della morte”: ecco come uno degli esperti intervistati da Oliver Milman, corrispondente dagli Stati Uniti del Guardian, ha definito i suv alla luce del loro impatto non solo sull’ambiente, ma anche sulle persone. “I suvun rischio enorme per il clima del, la qualità dell’aria e anche le persone checoinvolte negli incidenti” spiega Harvey Miller, professore e direttore del Center for Urban and Regional Analysis dell’università dell’Ohio. Secondo le ultime statistiche infatti, questo tipo di veicolo sarebbe dalle 2 alle 3 volte più letale per pedoni e ciclisti rispetto alla norma e produrrebbe il 14% in più di anidride carbonica. Considerando solamente gli esemplari venduti negli Stati Uniti nel 2018, i suv hanno emesso difatti 3,5 ...

monica_rolfi : @LOSTRONZO87 Non sono d’accordo solitamente le gnappe come me amano i suv perché così una volta arrampicate sopra p… - jmcotza : I SUV sono un pericolo in città - canniolinonero : @ipocondriae @JollyRoger____ I SUV Dacia sono imbarazzanti Vogliono fare i fenomeni e prendono quel carrozzone orre… - Tizio_Original : Numero 4: John Deere 8300. Quando le dimensioni contano e vuoi vedere quanto ce l’ho lungo sono gli unici mantra de… - ancoraunaccount : Quelli che sono con il suv e la moglie biondo platino ovviamente. -

Ultime Notizie dalla rete : suv sono I suv sono un problema sempre più grosso per il pianeta Wired.it I suv sono un problema sempre più grosso per il pianeta

Per le strade del mondo ne circolano più di 200 milioni, e sono tra le prime cause dell'aumento di emissioni di CO2 a livello globale: nati come “camion leggeri”, i suv sono diventati il miglior ...

Opel riscrive da capo a piedi il B-Suv Mokka

Eccola la nuova, reinventata da capo a piedi, Opel Mokka. È la prima auto che nasce da un progetto congiunto con i francesi di PSA, nella cui orbita Opel è confluita nel 2017. Ci sarà anche l'elettric ...

Per le strade del mondo ne circolano più di 200 milioni, e sono tra le prime cause dell'aumento di emissioni di CO2 a livello globale: nati come “camion leggeri”, i suv sono diventati il miglior ...Eccola la nuova, reinventata da capo a piedi, Opel Mokka. È la prima auto che nasce da un progetto congiunto con i francesi di PSA, nella cui orbita Opel è confluita nel 2017. Ci sarà anche l'elettric ...