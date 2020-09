I cambiamenti che servono, dopo il referendum (di M. Massa) (Di mercoledì 23 settembre 2020) (A cura di Michele Massa, docente di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore) Gli esiti del referendum – il quarto celebrato nella storia della Repubblica – sono ufficiali. Ha votato il 53,84% degli elettori. I sì sono stati oltre 17 milioni (69,64%), i no quasi 7 milioni e mezzo (30,36%; dati del Ministero dell’interno). Le prime analisi dei flussi sembrano indicare che la coincidenza con le altre consultazioni elettorali ha aumentato l’affluenza di 10-15 punti percentuali, laddove si è verificata, e di circa 5 punti nell’insieme.Le analisi dei prossimi giorni diranno qualcosa di più dei risultati e dei flussi elettorali. Al momento, sembra che il no si sia affermato soprattutto nei centri storici e tra gli elettori del Partito democratico, mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) (A cura di Michele, docente di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore) Gli esiti del– il quarto celebrato nella storia della Repubblica – sono ufficiali. Ha votato il 53,84% degli elettori. I sì sono stati oltre 17 milioni (69,64%), i no quasi 7 milioni e mezzo (30,36%; dati del Ministero dell’interno). Le prime analisi dei flussi sembrano indicare che la coincidenza con le altre consultazioni elettorali ha aumentato l’affluenza di 10-15 punti percentuali, laddove si è verificata, e di circa 5 punti nell’insieme.Le analisi dei prossimi giorni diranno qualcosa di più dei risultati e dei flussi elettorali. Al momento, sembra che il no si sia affermato soprattutto nei centri storici e tra gli elettori del Partito democratico, mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : cambiamenti che I datori di lavoro europei si aspettano cambiamenti a lungo termine Avvenire A Bari la seconda edizione degli Stati Generali dell’Export

Confrontarsi su politiche di sviluppo e azioni di coesione guardando alla grande sfida dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, significa non sottrarsi a quella prospettiva di cambiamento che ...

SALVINI: BENE CRESCITA FDI!

Fratelli d'Italia? ''Finché c'è una crescita interna alla coalizione, è un fatto positivo per tutti. Per me, va bene. Se una squadra vince, vince la squadra. Se perde, perde con scelte che sono di tut ...

