Grillo: 'Non credo al parlamento ma alla democrazia diretta'

Beppe Grillo interviene in collegamento con al parlamento europeo ed è un fiume in piena. 'Non credo nel parlamento ma nella democrazia diretta', dice. Definisce 'termini vecchi' parole come pil e crescita.

M5S, Grillo difende Rousseau: "Non credo nel Parlamento ma nella democrazia diretta"

Zaia vale quanto la Meloni, De Luca spaventa Grillo: ecco la verità sul "peso" elettorale dei governatori

Non solo. La lista del governatore veneto ha raccolto in queste Regionali praticamente gli stessi voti ottenuti in sei regioni diverse da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si staglia a 951mila ...

Grillo in Ue tuona sulla democrazia rappresentativa: è polemica

"Non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta", come riporta l'Ansa. Le parole di Grillo arrivano a pochi giorni di distanza dalle elezioni regionali e dal voto sul referendum.

La lista del governatore veneto ha raccolto in queste Regionali praticamente gli stessi voti ottenuti in sei regioni diverse da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si staglia a 951mila voti.