Grande Fratello Vip, la sconvolgente rivelazione di Patrizia De Blanck (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Contessa Patrizia De Blanck sarebbe nipote di Benito Mussolini. La rivelazione fatta anni fa a Oggi e raccontata di recente dal giornalista Gian Gavino Sulas. Irrefrenabile la contessa Patrizia De Blanck. La regina del Grande Fratello Vip nonché la contessa più famosa della televisione italiana è di nuovo al centro dell’attenzione dopo una rivelazione … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La ContessaDesarebbe nipote di Benito Mussolini. Lafatta anni fa a Oggi e raccontata di recente dal giornalista Gian Gavino Sulas. Irrefrenabile la contessaDe. La regina delVip nonché la contessa più famosa della televisione italiana è di nuovo al centro dell’attenzione dopo una… L'articolo proviene da leggilo.org.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - VittoriaB12 : RT @patriziagatto3: @claudio_2022 @il Io non vedo Grande Fratello ma sto con Fausto Leali VERGOGNAAAAAA VERGOGNAAAAAA VERGOGNAAAAAA di Medi… - VittoriaB12 : RT @fuggire_: @claudio_2022 @il Mai guardato il grande fratello, il gossip non è la mia passione. A prescindere da questo non è una definiz… -