Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: ‘Me ne voglio andare’ (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il rapporto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, con tutti gli strasichi del caso, continua a tenere banco nella casa del Grande Fratello Vip. Myriam Catania invita l’attrice a riflettere sul fatto che il suo atteggiamento nei confronti dell’ex possa essere letto in modo sbagliato fuori dalla casa dopo le accuse non poi così velate che Adua gli ha urlato addosso in questi primi giorni di reclusione: “Da fuori la si vede in modo diverso. Accusi Massimiliano, lo hai ribadito urlando, come se fosse una cosa estremamente grave.” Adua però ci tiene a precisare nuovamente la sua posizione: quanto fattole dall’ex non è di natura fisica: “Ma non c’è solo quello di grave”. GFVip, Adua Del ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il rapporto tra Massimiliano Morra eDel, con tutti gli strasichi del caso, continua a tenere banco nella casa delVip. Myriam Catania invita l’attrice a riflettere sul fatto che il suo atteggiamento nei confronti dell’ex possa essere letto in modo sbagliato fuori dalla casa dopo le accuse non poi così velate chegli ha urlato addosso in questi primi giorni di reclusione: “Da fuori la si vede in modo diverso. Accusi Massimiliano, lo hai ribadito urlando, come se fosse una cosa estremamente grave.”però ci tiene a precisare nuovamente la sua posizione: quanto fattole dall’ex non è di natura fisica: “Ma non c’è solo quello di grave”. GFVip,Del ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - unfixablexx : RT @ilcanediflavia: RAGAZZI È UFFICIALE QUESTO È IL MIGLIOR GRANDE FRATELLO, È TRASH PURO, A D O R O #GFVIP - fallingvblood : AAAA stiamo parlando del Grande Fratello in classe -