Giugliano, gli out eccellenti di questa tornata elettorale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giugliano. Ci sono molte bocciature eccellenti anche in questa tornata elettorale. Comunque vadano le cose dopo il ballottaggio tra Pirozzi e Poziello, non entreranno a far parte del consiglio comunale molte facce note. Out di Poziello Restano fuori comunque vadano le cose, l'ex consigliere comunale Marianna Tartarone e l'ex assessore Gennaro D'Orta, Tecla Magliacano, Pasquale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano gli Elezioni Comunali, i risultati da Giugliano a Sorrento La Repubblica Elezioni Giugliano. La vittoria delle civiche, il tracollo dei partiti: tutti i voti lista per lista

A sbancare in questa tornata elettorale delle Amministrative a Giugliano sono le civiche, mentre per i partiti c’è stata per tutti una magra figura. La lista più votata è la civica Poziello Sindaco co ...

Napoli, sequestro piante di cannabis nel Parco Camaldoli: un arresto

Sono 80 gli esemplari requisiti dalla guardia di finanza. In manette è finito un 27enne, che per allestire la piantagione aveva persino montato una tenda da campo per trascorrere la notte nelle vicina ...

