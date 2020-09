Giappone | a Yokohama in funzione il Gundam di 18 metri

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – Cammina, si inginocchia, muove le braccia, articola le dita. È perfettamente funzionante il Gundam gigante costruito nella baia di Yokohama, in Giappone. Con i suoi 18 metri di altezza per un peso di 25 tonnellate, il robot, ancora in fase di test, e’ una perfetta replica in scala 1:1 del modello ‘Mobile Suit Gundam RX-78-2′, l’unita’ apparsa nell’anime del 1979.

In Giappone un Gundam gigante ha mosso i primi passi È attualmente in costruzione nella fabbrica di Gundam a Yokohama, in Giappone, un enorme robot dell'iconico personaggio di serie tv e manga.