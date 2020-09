Elisabetta Gregoraci: "Ho cambiato la mia vita per Briatore. Al GF per avere un attimo di spensieratezza" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci, oggi, 23 settembre 2020, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Flavio Briatore: un matrimonio durato 13 anni che l'ha fatta crescere immediatamente rinunciando alla spensieratezza di giovane ragazza ("Sono sempre stata inquadrata. Le cazzate non le ho mai fatte a 18 anni. Io potevo fare le marachelle, vivevo da sola a Roma ed invece niente"). La showgirl calabrese, stasera, si è confidata, a lungo, con Matilde Brandi e Stefania Orlando che, ormai, formano un trio inossidabile: 23 settembre 2020 20:20. Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020), oggi, 23 settembre 2020, è tornata a parlare della fine del matrimonio con Flavio: un matrimonio durato 13 anni che l'ha fatta crescere immediatamente rinunciando alladi giovane ragazza ("Sono sempre stata inquadrata. Le cazzate non le ho mai fatte a 18 anni. Io potevo fare le marachelle, vivevo da sola a Roma ed invece niente"). La showgirl calabrese, stasera, si è confidata, a lungo, con Matilde Brandi e Stefania Orlando che, ormai, formano un trio inossidabile: 23 settembre 2020 20:20.

