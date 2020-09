CorSport: Totti potrebbe tornare nella dirigenza della Roma (Di mercoledì 23 settembre 2020) La situazione imbarazzante che è costata la sconfitta 3-0 a tavolino per la Roma potrebbe accelerare la rivoluzione societaria voluta dalla nuova proprietà, la famiglia Friedkin. In tal senso, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe avvicinando il ritorno di Francesco Totti nella dirigenza del club. Sarebbero frequenti i contatti tra l’ex capitano, che non ha ancora incontrato i Friedkin, e l’amministratore delegato Guido Fienga. Bisogna capire con quale ruolo rientrerebbe Totti, se vicepresidente o direttore dell’area tecnica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) La situazione imbarazzante che è costata la sconfitta 3-0 a tavolino per laaccelerare la rivoluzione societaria voluta dalla nuova proprietà, la famiglia Friedkin. In tal senso, secondo il Corriere dello Sport, si starebbe avvicinando il ritorno di Francescodel club. Sarebbero frequenti i contatti tra l’ex capitano, che non ha ancora incontrato i Friedkin, e l’amministratore delegato Guido Fienga. Bisogna capire con quale ruolo rientrerebbe, se vicepresidente o direttore dell’area tecnica. L'articolo ilNapolista.

