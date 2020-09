Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Renate-Avellino (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Inizia oggi la stagione dell’Avellino di Piero Braglia. E’ l’esordio in Coppa Italia contro il Renate di Aimo Diana. La vincente sfiderà al turno successivo l’Empoli dell’ex Fabiano Parsi. Renate-Avellino, le formazioni ufficiali: Renate (3-4-1-2): Gemello; Merletti, Damonte, Magli; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Esposito; Giovinco; Galuppini, Sorrentino. A disp.: Bagheria, Teso, Possenti, Guglielmotti, Marafini, Confalonieri, Rada, Grbac, Plescia, De Sena. All.: Diana. Avellino (3-4-1-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Adamo, Bruzzo, Aloi, Ciancio; De Francesco; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Inizia oggi la stagione dell’di Piero Braglia. E’ l’esordio incontro ildi Aimo Diana. La vincente sfiderà al turno successivo l’Empoli dell’ex Fabiano Parsi., le(3-4-1-2): Gemello; Merletti, Damonte, Magli; Anghileri, Kabashi, Ranieri, Esposito; Giovinco; Galuppini, Sorrentino. A disp.: Bagheria, Teso, Possenti, Guglielmotti, Marafini, Confalonieri, Rada, Grbac, Plescia, De Sena. All.: Diana.(3-4-1-2): Forte; Dossena, Miceli, Rocchi; Adamo, Bruzzo, Aloi, Ciancio; De Francesco; Maniero, Santaniello. A disp.: Pane, ...

zazoomblog : LIVE – Novara-Gelbison Vallo Lucania 3-1 Coppa Italia 2020-2021: primo turno (DIRETTA) - #Novara-Gelbison #Vallo… - InfoCilentoWeb : #Agropoli: buona la prima, superato il #Faiano in Coppa Italia #CoppaItalia - ftg_soccer : GOAL! Bari 1908 in Italy Coppa Italia Bari 1908 1-0 Trastevere - GrossetoSport : New post (Il Piacenza, prossimo avversario del Grosseto, eliminato dalla Coppa Italia) has been published on Grosse… - tuttoreggina : Sarà #Reggina - @SSTeramoCalcio al Secondo Turno di Coppa Italia Gara in programma il 30 settembre #serieB -