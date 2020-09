Come funziona lo smart working dal 16 ottobre per chi ha figli in quarantena Coronavirus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le normative sullo smart working con la fine dello stato di emergenza dal 16 ottobre: una delle situazioni che possono accadere per i genitori lavoratori è quella di avere un figlio in isolamento per essere risultato positivo al test del tampone o per essere venuto in contatto con un positivo. Come ci si deve comportare? Il Sole riepiloga le Faq del ministero del Lavoro: L’articolo 5 del decreto legge 111/2020, relativo alla ripresa dell’attività scolastica, ha previsto che un lavoratore dipendente (settore pubblico o privato) possa ricorrere allo smart working nel periodo in cui il figlio under 14 convivente viene messo in quarantena a seguito di contatto (non è necessaria la positività del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le normative sullocon la fine dello stato di emergenza dal 16: una delle situazioni che possono accadere per i genitori lavoratori è quella di avere uno in isolamento per essere risultato positivo al test del tampone o per essere venuto in contatto con un positivo.ci si deve comportare? Il Sole riepiloga le Faq del ministero del Lavoro: L’articolo 5 del decreto legge 111/2020, relativo alla ripresa dell’attività scolastica, ha previsto che un lavoratore dipendente (settore pubblico o privato) possa ricorrere allonel periodo in cui ilo under 14 convivente viene messo ina seguito di contatto (non è necessaria la positività del ...

Coronavirus scuola Reggio Emilia, il pediatra. "Quest’inverno tremila test al giorno"

