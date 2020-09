Coco: "Il Napoli fa un bellissimo calcio, sono però perplesso dal centrocampo" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesco Coco, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il campionato è molto interessante. La Juve resta la squadra da battere. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesco, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss: “Il campionato è molto interessante. La Juve resta la squadra da battere.

kisskissnapoli : COCO: 'LA JUVE RESTA LA SQUADRA DA BATTERE, MA IL NAPOLI HA UN ORGANICO DI GRANDISSIMO LIVELLO'… - gen_napoli : RT @rtl1025: ??L’Aforisma di oggi: “Un uomo può indossare ciò che vuole, resterà sempre un accessorio della donna”. Coco Chanel?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Coco: 'Se guardiamo i nomi e come li dispone Gattuso, il Napoli mette timore all’avversario' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Coco: 'Se guardiamo i nomi e come li dispone Gattuso, il Napoli mette timore all’avversario' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Coco: 'Se guardiamo i nomi e come li dispone Gattuso, il Napoli mette timore all’avversario' -

Ultime Notizie dalla rete : Coco Napoli Coco: "Napoli col 4-2-3-1? Approccio molto ottimista alla partita, ma ho una perplessità" CalcioNapoli24 Il genio trash di Nicola Vicidomini, «Il più grande comico morente»

Omaggio ovviamente agli immensi Cochi e Renato. Ma in quella busta ci può essere ogni maceria, ogni memoria, ogni speranza. Seppellite da un riso grottesco. Perché in fondo ogni cosa ha il suo ...

IL PARERE - Coco: "Se guardiamo i nomi e come li dispone Gattuso, il Napoli mette timore all’avversario"

Francesco Coco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il campionato è ...

Omaggio ovviamente agli immensi Cochi e Renato. Ma in quella busta ci può essere ogni maceria, ogni memoria, ogni speranza. Seppellite da un riso grottesco. Perché in fondo ogni cosa ha il suo ...Francesco Coco, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il campionato è ...