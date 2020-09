Caso Suarez, la Procura Figc apre un’inchiesta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Caso Suarez, la Procura Figc apre un’inchiesta. Si muove anche la Procura della Federcalcio. La notizia, fornita dall’agenzia Ansa, è che la Procura Figc ha aperto un’inchiesta sull’esame “truffa” di Suarez all’Università per stranieri di Perugia, esame indispensabile per acquisire la cittadinanza italiana. Passaggio necessario per poter essere tesserato dalla Juventus che non ha più posti riservati agli extracomunitari. Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. L'articolo Caso Suarez, la Procura ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020), laun’inchiesta. Si muove anche ladella Federcalcio. La notizia, fornita dall’agenzia Ansa, è che laha aperto un’inchiesta sull’esame “truffa” diall’Università per stranieri di Perugia, esame indispensabile per acquisire la cittadinanza italiana. Passaggio necessario per poter essere tesserato dalla Juventus che non ha più posti riservati agli extracomunitari. Il capo delladella Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia. L'articolo, la...

