ATP Amburgo 2020, Benoit Paire di nuovo positivo al coronavirus: è sceso in campo contro Ruud (Di mercoledì 23 settembre 2020) Benoit Paire esce di scena al primo turno del torneo di Amburgo, il transalpino si è ritirato nel secondo parziale del match perso 6-4 2-0 contro Casper Ruud. Tutto normale fin qui, se non fosse che a fine match Paire abbia ammesso l'esito positivo di uno dei tamponi al quale è stato sottoposto in Germania. "A Parigi alcuni tennisti sono negativi ma non possono giocare perché il loro allenatore è positivo. Qui in Germania sei positivo e puoi giocare". Il commento di Benoit in conferenza stampa che ha dunque provato a giocare approfittando delle norme teutoniche. All'arrivo Paire è risultato

