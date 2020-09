Andrea Zelletta strategia vincente | La Gregoraci usata per vincere al GF Vip

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il gieffinoha attuato unae a smascherarlo sarebbe stata la nota opinionista e influencer Deianira Marzano. Una vera tattica per arrivare sul podio del reality, quella di corteggiare Elisabetta, una delle vip più forte in termini di notorietà: cosìuserebbe questa. A farlo presente è … L'articoloLaperal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

Una vera tattica per arrivare sul podio del reality, quella di corteggiare Elisabetta Gregoraci, una delle vip più forte in termini di notorietà: così Andrea Zelletta userebbe questa strategia ...Anche Natalia Paragoni, compagna di Andrea Zelletta, scelta ad 'Uomini e Donne' e protagonista di un crudele scherzo de 'Le Iene' durante la quarantena, sembra non essere gelosa delle altre donne ...