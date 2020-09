Adua Del Vesco e Massimiliano Morra vittime di una setta malvagia? Ecco cosa ha svelato l’attrice

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Delsi è lasciata sfuggire rivelazioni choc mentre parlava con, hanno partecipato ad unaDelhanno avuto un altro chiarimento lunedì sera, durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da giorni non si fa che parlare di ciò che i due si sono detti, mentre chiacchieravano hanno infatti lasciato intendere di aver fatto parte di una ‘’. Un’esperienza che ha segnato moltissimo entrambi. Queste le parole dell’attrice: “Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema. Mi stavo ...

Si fanno strada dei dubbi inaspettati in merito alla coppia di ex più spiata d’Italia: durante la notte di chiarimenti, Adua Del Vesco non dimentica Massimiliano Morra e quanto vissuto insieme. L’ombr ...“Occhio, potrebbero essere coinvolte altre persone molto, ma molto famose”. Così Barbara d’Urso, durante la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 22 settembre, commenta gli articoli usciti su diversi gio ...