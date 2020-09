Xbox Series X e Series S: al via i pre-order in Italia (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di Xbox, poiché da ora sono disponibili i pre-order di Xbox Series X e Xbox Series S in Italia. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotare Series X e Series S presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentre Series S costerà 299,99 Euro.Il pre-order è disponibile su Amazon Italia anche se al momento solo per quanto riguarda ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo l'annuncio bomba dell'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft arrivato ieri, oggi è un altro giorno molto importante per i fan di, poiché da ora sono disponibili i pre-diX eS in. A partire dalle ore 9 di oggi, 22 settembre, è possibile prenotareX eS presso alcuni dei principali rivenditori. Come saprete, la console più potente ha un prezzo di 499,99 Euro, mentreS costerà 299,99 Euro.Il pre-è disponibile su Amazonanche se al momento solo per quanto riguarda ...

XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - SkyTG24 : Xbox Series X e Series S, al via i preordini delle nuove console di Microsoft - Nintendari_it : RT @Plaffo: Pre-ordini aperti anche per Xbox Series S a 299,99€ attivo su Amazon Italia - SimoneGironi : Ing.Gironi Xbox Series X e Xbox Series S disponibili al pre-ordine in Italia: ecco dove prenotarle | SmartWorld… - SteelRevel : RT @Multiplayerit: Quantum Error su Xbox Series X confermato da un trailer, non più esclusiva PS5 -