Usa: due donne in lizza per la Corte Suprema (Di martedì 22 settembre 2020) L'annuncio del Presidente sarà entro il fine settimana. Una delle candidate avrebbe un curriculum sgradito ai dem che protestano Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 settembre 2020) L'annuncio del Presidente sarà entro il fine settimana. Una delle candidate avrebbe un curriculum sgradito ai dem che protestano

