Trump vuole nominare alla svelta un nuovo giudice della Corte Suprema (Di martedì 22 settembre 2020) (Foto: Yasin Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images)La morte di Ruth Bader Ginsburg, il primo giudice donna della Corte Suprema degli Stati Uniti, ha lasciato vacante un seggio che potrebbe ribaltare completamente l'intera composizione del massimo organo giurisdizionale americano. E la cosa fa gola ai repubblicani: in attesa di trovare un sostituto, tra gli attuali otto membri ce ne sono cinque di orientamento repubblicano e tre democratici. In caso di nomina di un nuovo giudice da parte del presidente Donald Trump, la Corte potrebbe essere controllata totalmente dai conservatori, con importanti ripercussioni sulle legislazioni in materia di diritti civili, parità di genere, immigrazione ed economia. Il presidente Trump, ... Leggi su wired

