“Ti manca molto e si vede” Belen risponde a tono alla fan

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 settembre 2020) La follower indiscretaRodríguez posta su Instagram un bellissimo video dedicato al suo 36esimo compleanno. Una fan commenta e suppone che le manchi Stefano De Martino. Leggi anchefesteggia i suoi 36 con un party anni ’90 a sorpresa! Le foto e i momenti più belli Ormai da mesi, Belén si è separata con il suo ex marito, Stefano De Martino. Sono stati insieme intensamente ed è già la seconda (e ultima) volta che si lasciano. Insieme hanno datoluce anche al meraviglioso Santiago. Per il giorno del suo compleanno, oltre a Santiago, accanto a lei c’era anche la sua nuova fiamma: Antonio Spinalbanese, complice della festa a sorpresa organizzata da amici e parenti per il suo 36esimo anno. Nonostante la ritrovata felicità della donna, molti followers pensano o ...