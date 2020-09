Spagna, sale l’allerta Covid per la seconda ondata: 241 morti in 24 ore (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano a salire i dati relativi all’emergenza Coronavirus in Spagna, per quella che può essere definitiva a tutti gli effetti una seconda ondata. Come riportato da El Pais, nelle ultime 24 ore si sono registrati 241 nuovi decessi da Covid-19, il numero più alto degli ultimi mesi anche se ancora lontano dalle punte di 950 morti giornalieri raggiunte nella prima ondata. I media spagnoli riportano anche un numero pari a 3125 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Continuano a salire i dati relativi all’emergenza Coronavirus in, per quella che può essere definitiva a tutti gli effetti una. Come riportato da El Pais, nelle ultime 24 ore si sono registrati 241 nuovi decessi da-19, il numero più alto degli ultimi mesi anche se ancora lontano dalle punte di 950giornalieri raggiunte nella prima. I media spagnoli riportano anche un numero pari a 3125 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore.

Covid, in Spagna 241 morti in un giorno. La Francia torna sopra i 10 mila contagi in 24 ore

E in Spagna è allarme per il numero delle vittime registrate in ... Il tasso di positività dei test è salito per la prima volta oltre il 6%, per attestarsi al 6.1%.

Coronavirus, in Spagna 241 morti in un giorno.

Roma, 22 settembre 2020 - Il conteggio di persone positive al Coronavirus, e dei decessi collegati, non si arresta. Nel mondo i casi sono arrivati a oltre 31 milioni (31.322.314), mentre i morti sono ...

