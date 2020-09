Serie C, l'Assocalciatori conferma lo sciopero nella prima giornata (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - L' Associazione italiana calciatori , preso atto dell'impossibilità di raggiungere un'intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l'abolizione delle liste dei giocatori ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - L' Associazione italiana calciatori , preso atto dell'impossibilità di raggiungere un'intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l'abolizione delle liste dei giocatori ...

