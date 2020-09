“Sei gay?”, la risposta di Gianni Sperti stupisce i fan: ecco la verità (Di martedì 22 settembre 2020) Gianni Sperti ha sorpreso tutti sul suo profilo Instagram rispondendo alla domanda sul suo orientamento sessuale, le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. Gianni Sperti (fonte Instagram @GianniSpertiofficial)Il ballerino, ex marito di Paola Barale e storico volto di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi con i suoi follower su Instagram. Dando modo ai suo seguaci di porgli delle domande tramite l’apposita modalità nelle storie del noto social, ha avuto l’opportunità di dire la sua su numerosi temi. Della vita sentimentale di Gianni Sperti, sopratutto da dopo il divorzio dalla Barale, si sa molto poco. Proprio lui, chiamato a commentare le storie d’amore altrui, non sembra aver ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020)ha sorpreso tutti sul suo profilo Instagram rispondendo alla domanda sul suo orientamento sessuale, le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta.(fonte Instagram @official)Il ballerino, ex marito di Paola Barale e storico volto di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi con i suoi follower su Instagram. Dando modo ai suo seguaci di porgli delle domande tramite l’apposita modalità nelle storie del noto social, ha avuto l’opportunità di dire la sua su numerosi temi. Della vita sentimentale di, sopratutto da dopo il divorzio dalla Barale, si sa molto poco. Proprio lui, chiamato a commentare le storie d’amore altrui, non sembra aver ...

