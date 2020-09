Roma sconfitta a tavolino, Er Faina risponde a De Sanctis: “Sì, sei un incompetente” (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la querela del dirigente Romanista Morgan De Sanctis nei suoi confronti, Damiano "Er Faina" Coccia, tifoso laziale noto sul web, rincara la dose: "Non hai niente di meglio da fare? Sì sei un incompetente". L'influencer aveva attaccato l'ex portiere ritenendolo responsabile dell'errore nella compilazione della lista dei 25 (con il mancato inserimento di Diawara) che è costato alla Roma lo 0-3 a tavolino contro il Verona. Roma sconfitta a tavolino, Er Faina risponde a De Sanctis: “Sì, sei un incompetente” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la querela del dirigentenista Morgan Denei suoi confronti, Damiano "Er" Coccia, tifoso laziale noto sul web, rincara la dose: "Non hai niente di meglio da fare? Sì sei un incompetente". L'influencer aveva attaccato l'ex portiere ritenendolo responsabile dell'errore nella compilazione della lista dei 25 (con il mancato inserimento di Diawara) che è costato allalo 0-3 acontro il Verona., Era De: “Sì, sei un incompetente” ITA Sport Press.

DiMarzio : #Roma, errore nella lista dei 25: forte rischio di sconfitta per 0-3 a tavolino contro il #Verona - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Rischio sconfitta a tavolino contro il Verona Schierato Diawara non iscritto in lista over 22… - tancredipalmeri : Sconfitta a tavolino per la Roma - ItaSportPress : Roma sconfitta a tavolino, Er Faina risponde a De Sanctis: 'Sì, sei un incompetente' - - FuffaForte : RT @GiuSette7: Oh ma se la Juve deve essere coinvolta perché Suarez è un suo nuovo acquisto, non è che la sconfitta a tavolino della Roma l… -