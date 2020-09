Repubblica e Zinga allineati | la prima pagina che trasuda ossessione contro Matteo Salvini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Sono perfettamentee Nicolaretti. Il segretario del Pd, qualche giornodelle regionali, aveva spiegato che il suo obiettivo era vedere la Lega secondo partito. Insomma, non si batte per vincere ma per veder perdere, ragione per la quale lo stessogli dedicò un paio di commenti irriverenti, rilanciati sui social. E lo stesso pensiero sembra animare la redazione del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che all'indomani delle regionali in cui il Pd (e, dunque, i giallorossi) hanno tenuto botta, propone la seguente. Due foto, in bianco e nero (curioso) diretti e. Sotto, il titolone: "Regioni, il Pd ferma ...