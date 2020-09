Regionali, la candidata Iv: "Delusa? Un po', ma gettate basi per il futuro" (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La mia era una candidatura di servizio ma quando ci metti la faccia e la fatica, un po' di delusione c'è, è inutile nasconderlo...". Daniela Sbrollini di Italia Viva si è fermata sotto l'1% nella Veneto del 'doge' Luca Zaia. "Con la percentuale al 76% di Zaia era matematicamente impossibile arrivare al 3% ed entrare in consiglio. Non ce l'abbiamo fatta noi, non ce l'hanno fatta neanche i 5 Stelle", dice Sbrollini all'Adnkronos. Eppure la senatrice Iv un dato positivo lo coglie: quello di aver comunque creato una rete e gettato la basi per il futuro. Perchè, Sbrollini ne è convinta, in Veneto si andrà al voto anticipato: "Questa sarà una legislatura breve, Zaia sarà il leader della Lega e nel 2013 -quando ci saranno le politiche - in Veneto si tornerà al voto. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "La mia era una candidatura di servizio ma quando ci metti la faccia e la fatica, un po' di delusione c'è, è inutile nasconderlo...". Daniela Sbrollini di Italia Viva si è fermata sotto l'1% nella Veneto del 'doge' Luca Zaia. "Con la percentuale al 76% di Zaia era matematicamente impossibile arrivare al 3% ed entrare in consiglio. Non ce l'abbiamo fatta noi, non ce l'hanno fatta neanche i 5 Stelle", dice Sbrollini all'Adnkronos. Eppure la senatrice Iv un dato positivo lo coglie: quello di aver comunque creato una rete e gettato laper il. Perchè, Sbrollini ne è convinta, in Veneto si andrà al voto anticipato: "Questa sarà una legislatura breve, Zaia sarà il leader della Lega e nel 2013 -quando ci saranno le politiche - in Veneto si tornerà al voto. E ...

Le racconto una cosa: mi aveva chiamato la Lega, che mi voleva candidare alle regionali nelle Marche...". Massimiliano Cencelli, 84 anni, ex Dc, padre del manuale con il quale i democristiani dei ...

E la prima cosa che farò sarà convocare una grande riunione regionale, prima di tutto con ... abbiamo avuto 55 candidati in lista, molti giovanissimi". Un progetto per il 'dopo Zaia' si può ...

