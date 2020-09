Regionali | Fi si lecca le ferite

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il giorno dopo il flop in Campania e il risultato deludente nelle altre Regioni, Forza Italia silee prova a rialzarsi, guardando al futuro. Il malumore è altissimo ma, come spesso capita in questi casi, quasi nessuno esce allo scoperto per esternarlo. Tanti deputati e senatori sfogano a mezza bocca la loro insofferenza, qualcuno è pronto persino a fare le valigie in attesa del momento più opportuno, ma nessuno apertis verbis dice quel che pensa. Un copione già noto. Che si ripete ogni qualvolta il partito sbanda a un appuntamento elettorale. I numeri parlano chiaro: tranne il circa 9% in Puglia (è l'unica Regione infatti dove registra un dato accettabile) e il quasi 6% nella roccaforte rossa delle Marche, il movimento azzurro è precipitato ovunque, lasciando ...