Migranti, un'invasione di cui si parla poco, oltre 1.000 algerini sbarcati in Sardegna

Non è possibile sottovalutare la situazione in Sardegna, dove non esistono, per ora, interventi dello Stato o navi quarantena per alleggerire la pressione sull'isola, molto inferiore a quella registrata in Sicilia, ma comunque degna d'attenzione

