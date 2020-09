L’Allieva 4: Guanciale e Mastronardi aprono la nuova stagione (Di martedì 22 settembre 2020) L’Allieva torna in tv e si riforma così l’amatissima coppia Lino Guanciale -Alessandra Mastronardi. Quando andrà in onda la serie tv di Rai 1? Scopritelo con noi. L’Allieva sta per tornare. Il conto alla rovescia è cominciato: manca davvero poco al prossimo 27 settembre 2020. Domenica infatti, in prima serata su Rai 1, si riformerà la celeberrima coppia Lino Gianciale-Alessandra Mastronardi, amatissimi protagonisti della serie di Rai 1Articolo completo: L’Allieva 4: Guanciale e Mastronardi aprono la nuova stagione dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 settembre 2020) L’Allieva torna in tv e si riforma così l’amatissima coppia Lino-Alessandra. Quando andrà in onda la serie tv di Rai 1? Scopritelo con noi. L’Allieva sta per tornare. Il conto alla rovescia è cominciato: manca davvero poco al prossimo 27 settembre 2020. Domenica infatti, in prima serata su Rai 1, si riformerà la celeberrima coppia Lino Gianciale-Alessandra, amatissimi protagonisti della serie di Rai 1Articolo completo: L’Allieva 4:ladal blog SoloDonna

Waitouis : Che serie pazzesca l’Allieva Lino Guanciale io ti amo - Auri_dl : Praticamente in due settimane ho visto: L’allieva 2, l’allieva 1, poi di nuovo l’allieva 2 e non dirlo al mio capo… - damonshalf : LINO GUANCIALE NON È SOLO L'ALLIEVA, OK? OK. - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 27 settembre su Rai 1 prende il via la serie “L’Allieva 3” con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Ser… - zazoomblog : L’Allieva 3 data di uscita ufficiale il promo con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi Alice e Claudio tornerann… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva Guanciale Alessandra Mastronardi è L'Allieva modello - Kikapress.com Kikapress