L'album del giorno: Nick Mason's Saucerful of Secrets - Live at the Roundhouse (Di martedì 22 settembre 2020) Novantasei minuti di musica che fotografano quello che erano i Pink Floyd prima dell'epocale The Dark Side Of the Moon. È questa la funzione del Live album registrato a Londra dalla superband messa insieme da Nick Mason, il batterista dei Floyd, qui alla sua prima vera avventura solista. Con lui, sul palco, anche Gary Kemp, ex chitarrista degli Spandau Ballett e Guy Pratt, il bassista che ha sostituito Roger Waters nei Pink Floyd e che ha collaborato con David Gilmour nell'album On an Island. No era scontato ma l'album è estremamente piacevole e a fuoco dall'invio alla fine. A cominciare dalle iniziali Interstellar Overdrive e Astronomy Domine, due pezzi di psichedelia incendiaria, la summa dell'era Syd Barrett dal leggendario album di debutto, The Piper ...

