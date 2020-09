La crescente importanza del trading di Bitcoin

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 22 settembre 2020) L’utilità della criptovaluta come una valuta simbolo dei tempi moderni è stata compresa da molti, ma pochi ne hanno forse capito l’. Ilè stato creato e lanciato nel 2009 come valuta virtuale universale, ma alla nascita era inutile; il suo valore era di zero dollari. Il suo creatore Satoshi Nakamura non si rendeva conto del suo potenziale rispetto alle valute legali del mondo reale. I suoi utenti lo hanno riconosciuto in pochissimi anni. Dopo questo momento il suo valore di mercato è balzato e ha continuato a crescere.Segui Termometro Politico su Google News Come è stato riconosciutoLa comunità della malavita ha capito il potenziale diprima come mezzo di pagamento per le transazioni del mondo sotterraneo, e l’uso ...