“Insieme – lettori | autori | editori” dal 1° al 4 ottobre a Roma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020) INSIEME, editori 1 – 42020Un evento unico e irripetibile. I tre appuntamenti letterarini – Letterature, Libri Come e Più libri più liberi – uniscono le forze per una straordinaria manifestazione dal vivo. Una grande area espositiva con 168 stand, decine di incontri con gli, reading e performance artistiche e musicali prenderanno vita in due dei luoghi più suggestivi non solo della Capitale: il Parco Archeologico del Colosseo e l’Auditorium Parco della Musica. I capolavori dellaantica e moderna palcoscenico d’eccezione per i libri. Tra gli ospiti: Salman Rushdie, Wole Soyinka, Yuval Noah Harari, Valérie Perrin, Maylis de Kerangal, Javier ...