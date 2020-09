Il sindaco leghista che è riuscito a perdere nonostante fosse l'unico candidato (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni regionali in Puglia: ha vinto Michele Emiliano 21 settembre 2020 'Un sindaco pugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale': con queste parole, pronunciate lo scorso 23 ... Leggi su today (Di martedì 22 settembre 2020) Elezioni regionali in Puglia: ha vinto Michele Emiliano 21 settembre 2020 'Unpugliese lo abbiamo già eletto ancor prima del confronto elettorale': con queste parole, pronunciate lo scorso 23 ...

SkyTG24 : Elezioni Lesina, c’è solo un candidato ma manca il quorum: non eletto sindaco leghista - marchese_il : RT @SkyTG24: Elezioni Lesina, c’è solo un candidato ma manca il quorum: non eletto sindaco leghista - ale__dolphin : RT @we_ci65: Nella cittadina pugliese di Lesina, un Comune di 6.000 abitanti della prov. di Foggia, si votava per le comunali. Vi era un… - mira_bai : RT @we_ci65: Nella cittadina pugliese di Lesina, un Comune di 6.000 abitanti della prov. di Foggia, si votava per le comunali. Vi era un… - zaccas : RT @we_ci65: Nella cittadina pugliese di Lesina, un Comune di 6.000 abitanti della prov. di Foggia, si votava per le comunali. Vi era un… -