Grignasco | muore un ciclista investito da un’auto | era gravissimo

Leggi su viagginews

(Di martedì 22 settembre 2020) A, in provincia di Novara, è avvenuto un incidente bruttissimo in cui ha perso la vita un uomo in bicicletta. Era molto grave in ospedale. Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre è avvenuto un incidente automobilistico, in provincia di Novara. Un uomo è stato travolto dall’auto ed è stato portato in … L'articolounda un’auto: eraè apparso prima sul sito ViaggiNews.com