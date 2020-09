Gabriel Garko, addio al cavallo Othello: “un pezzo del mio cuore” (Di martedì 22 settembre 2020) Lutto per Gabriel Garko che, su Instagram, dice addio al suo adorato cavallo Othello: “Se ne è andato un pezzo del mio cuore”. Lutto per Gabriel Garko con la commovente foto che vedete qui in alto ha detto addio al suo adorato cavallo Othello, compagno di vita e di tantissime belle avventure. “Questa notte è … L'articolo Gabriel Garko, addio al cavallo Othello: “un pezzo del mio cuore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 settembre 2020) Lutto perche, su Instagram, diceal suo adorato: “Se ne è andato undel mio cuore”. Lutto percon la commovente foto che vedete qui in alto ha dettoal suo adorato, compagno di vita e di tantissime belle avventure. “Questa notte è … L'articoloal: “undel mio cuore” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

