Esame Suarez | Fabio Ravezzani | “Assurda sceneggiata | ora scoprire chi sono complici e mandanti”

"Lo scandalo sull'Esame di Suarez era facilmente prevedibile. Ovviamente tutti avrebbero indagato sullo strano blitz a Perugia. Assurdo che il calciatore si sia prestato alla sceneggiata. E ora sarà interessante scoprire chi siano complici e mandanti. Una brutta storia". Il noto giornalista Fabio Ravezzani commenta così la vicenda legata all'Esame di Luis Suarez per la cittadinanza italiana che si è rivelato essere una truffa ordita all'interno dell'Università per Stranieri di Perugia, chiedendo dunque che sia fatta luce in tutti i modi su questa vicenda davvero spinosa.

