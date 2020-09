Elettra Lamborghini: “Sto male. È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente” (Di martedì 22 settembre 2020) “Come iniziare una giornata di m***a. Sto male, sto andando a casa“. A pochi giorni dalle nozze, Elettra Lamborghini fa preoccupare i suoi fan annunciando nelle sue storie di Instagram di esser stata costretta a letto da un problema di salute. È successo lunedì 21 settembre: la cantante avrebbe dovuto essere impegnata sul set di un programma ma i dolori l’hanno costretta a tornare a casa, come lei stessa ha spiegato rassicurando sul fatto che non ha il Covid. “Non è febbre, prima che si inventino cose. È il mio solito problema ai reni che stranamente dopo mesi è tornato” ha spiegato Elettra nelle sue stories. “È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “Come iniziare una giornata di m***a. Sto, sto andando a casa“. A pochi giorni dalle nozze,fa preoccupare i suoi fan annunciando nelle sue storie di Instagram di esser stata costretta a letto da un problema di salute. È successo lunedì 21 settembre: la cantante avrebbe dovuto essere impegnata sul set di un programma ma i dolori l’hanno costretta a tornare a casa, come lei stessa ha spiegato rassicurando sul fatto che non ha il Covid. “Non è febbre, prima che si inventino cose. È il mio solito problema ai reni che stranamente dopo mesi è tornato” ha spiegatonelle sue stories. “È un, l’unico che mia non...

