Damiani: "Napoli e Milik cercheranno l'accordo. Osimhen? Impatto positivo" (Di martedì 22 settembre 2020) Oscar Damiani, noto operatore di mercato ed esperto di calcio francese, ha parlato a 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte: “Milik? Probabilmente si proverà a trovare un accordo, altrimenti il giocatore rischia di restar ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Oscar, noto operatore di mercato ed esperto di calcio francese, ha parlato a 'Marte Sport Live' in onda su Radio Marte: “? Probabilmente si proverà a trovare un, altrimenti il giocatore rischia di restar ...

_SiGonfiaLaRete : #Damiani: '#Milik fermo un anno? Queste cose si dicono ma non si fanno' - news24_napoli : Damiani sulla stellina Camavinga: “Napoli? Costerà cento milioni, affare… - news24_napoli : Damiani: "Camavinga ed il Napoli? Non ci sono speranze, coster… - sscalcionapoli1 : Damiani: “Per Camavinga serviranno minimo 100 milioni, l’anno prossimo andrà in un top club, il Napoli non lo ha ch… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Damiani: 'Per Camavinga serviranno minimo 100 milioni, l'anno prossimo andrà in un top club, il Napoli non lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Damiani Napoli Damiani: "Milik fermo un anno? Queste cose si dicono ma non si fanno mai. Su Osimhen..." GonfiaLaRete Gli interventi di Antonio Giordano, Maurizio Pistocchi e Oscar Damiani a Radio Marte

Napoli? Ha fatto una partita normale fino all’ingresso di ... A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA. “Milik fermo un anno? Queste cose ...

L'OPINIONE - Damiani: "Milik? Una soluzione si troverà, Gattuso è l'allenatore ideale per Osimhen"

22.09 14:13 - MERCATO - Morabito: "Milik non andrà al Newcastle, in Premier non vale più di 3 milioni all'anno, a queste cifre resterà a Napoli" 22.09 14:10 - MERCATO – Venerato: "Milik è valutato 25 ...

Napoli? Ha fatto una partita normale fino all’ingresso di ... A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA. “Milik fermo un anno? Queste cose ...22.09 14:13 - MERCATO - Morabito: "Milik non andrà al Newcastle, in Premier non vale più di 3 milioni all'anno, a queste cifre resterà a Napoli" 22.09 14:10 - MERCATO – Venerato: "Milik è valutato 25 ...