Covid, Ilaria Capua: 'Temo che questa sia la seconda ondata, la mascherina va messa anche se dà fastidio' (Di martedì 22 settembre 2020) 'Cerchiamo di capire come altri paesi stiano affrontando quella che, Temo, sia la seconda ondata '. Sono le parole di Ilaria Capua , direttore dell'UF One Health Center, ospite di DiMartedì su La7. '... Leggi su leggo (Di martedì 22 settembre 2020) 'Cerchiamo di capire come altri paesi stiano affrontando quella che,, sia la'. Sono le parole di, direttore dell'UF One Health Center, ospite di DiMartedì su La7. '...

peterkama : liberi dal covid nella primavera 2022 ILARIA CAPUA #dimartedì - safetily : Per Ilaria Capua @diMartedi torneremo alla normalità dal #Covid_19 nella primavera del 2022 (se va bene) - _contrariato : #ilariacapua ha paura. Ilaria Capua, quella che con Burioni deridevano il covid a inizio pandemia. Affidabilissima. #DiMartedi - Politicks13 : Al posto di #diMartedì avrebbe potuto intitolare il programma #diMARS! #Covid_19 era solo un tipo di raffreddore!… - ilaria_nofasci : RT @Cartabellotta: #coronavirus: della #scuola non mi preoccupano i contagi, ma l’assenza di un sistema di monitoraggio pubblico per valuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ilaria Covid, Ilaria Capua: «Temo che questa sia la seconda ondata, la mascherina va messa anche se dà fastidio» Leggo.it Coronavirus, Capua a Dimartedì: “Ritorno alla normalità nel 2022”

La pandemia di coronavirus verrà debellata molto più tardi di quanto speriamo, afferma la virologa Ilaria Capua: verosimilmente entro la prima metà del 2022 Il ritorno alla normalità? Ci vorrà ancora ...

Covid, Capua: "Fuori da pandemia in primavera 2022"

Quando saremo fuori dall'emergenza coronavirus? "Secondo me, primavera 2022. L'autunno 2021 sarà l'inizio di un graduale ritorno alla normalità". Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell'UF One ...

La pandemia di coronavirus verrà debellata molto più tardi di quanto speriamo, afferma la virologa Ilaria Capua: verosimilmente entro la prima metà del 2022 Il ritorno alla normalità? Ci vorrà ancora ...Quando saremo fuori dall'emergenza coronavirus? "Secondo me, primavera 2022. L'autunno 2021 sarà l'inizio di un graduale ritorno alla normalità". Sono le parole di Ilaria Capua, direttore dell'UF One ...