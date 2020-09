Coronavirus | due positivi in squadra | rinviato il match di coppa del Tottenham

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Rinviata perla partita di Carabao Cup tra Leyton Orient e. Duetà sono state infatti riscontrate nelle fila dei padroni di casa. A riportarlo è ‘Sky Sports UK’. Ilera in programma alle ore 19 italiane. Atletico Madrid, Gimenez positivo al Covid-19 Torino, il calciatore positivo al Covid non era tra i convocati: nessun allarme per la FiorentinaL'articolo CalcioWeb.