Can Yaman 5 curiosità sul vichingo turco: è stato condannato, ma è ricchissimo… (Di martedì 22 settembre 2020) Tutte pazze per Can Yaman! Il beniamino di DayDreamer oltre a essere ritenuto terribilmente attraente è anche molto ricco. La sua è una vita affascinante e misteriosa; ecco alcune curiosità sulla star turca che non tutti conoscono… Can Yaman: 5 curiosità sull’attore che non tutti conoscono Oltre a essere un attore amatissimo, Can è un uomo molto ricco. Ha infatti a disposizione un patrimonio di circa 3 milioni di euro. Davvero un buon partito… Can è un avvocato fiscalista. Ha infatti uno studio in Turchia ed è molto bravo anche lontano dalle telecamere. Durante le riprese, ha lanciato del tè caldo addosso a una collega. Il gesto, ovviamente, non è passato inosservato, anzi, è finito in tribunale! La sentenza ha dato ragione alla ragazza e Can è ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 22 settembre 2020) Tutte pazze per Can! Il beniamino di DayDreamer oltre a essere ritenuto terribilmente attraente è anche molto ricco. La sua è una vita affascinante e misteriosa; ecco alcune curiosità sulla star turca che non tutti conoscono… Can: 5 curiosità sull’attore che non tutti conoscono Oltre a essere un attore amatissimo, Can è un uomo molto ricco. Ha infatti a disposizione un patrimonio di circa 3 milioni di euro. Davvero un buon partito… Can è un avvocato fiscalista. Ha infatti uno studio in Turchia ed è molto bravo anche lontano dalle telecamere. Durante le riprese, ha lanciato del tè caldo addosso a una collega. Il gesto, ovviamente, non è passato inosservato, anzi, è finito in tribunale! La sentenza ha dato ragione alla ragazza e Can è ...

trash_italiano : Gemma: “tu somigli a Can Yaman” STO MORENDO #uominiedonne - Barbara_xxx80 : RT @Sandra09469875: Quesito del giorno mettete gli ht così uniamo l'utile al dilettevole : COSA C'È SCRITTO NELL'INTERVISTA A CAN Di STRAN… - Antonie62668652 : Intervista Can Yaman Gossip tv Valutazione importante sul personaggio ÖzgürAtasoy da parte di Can:'il personaggio c… - Cinzy08_ : RT @Sandra09469875: Quesito del giorno mettete gli ht così uniamo l'utile al dilettevole : COSA C'È SCRITTO NELL'INTERVISTA A CAN Di STRAN… - AnitaRus3 : RT @Annina801: Nuova intervista rilasciata da #CanYaman al giornale online #Gossipetv... Buona lettura ragazze -