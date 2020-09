Calciomercato Juventus, l’Inter trema: Pirlo fa il suo nome (Di martedì 22 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Juventus e Inter, piani di Calciomercato incrociati e sfida sempre più accesa. Il Derby d’Italia è una delle partite più attese e sentite della nostra cara Serie A. Le due formazioni non smettono mai di regalare emozioni in campo e le due dirigenze, con Fabio Paratici da una parte e Beppe Marotta dall’altra, cercano sempre di piazzare sgambetti agli avversari nel tentativo di soffiare, di volta in volta, obiettivi comuni ai rivali di sempre. Le ultimissime notizie di mercato della Juve sono ovviamente catalizzate dall’arrivo di Alvaro Morata a Torino, ma la dirigenza bianconera non avrebbe intenzione di fermarsi qui e, messo a segno un colpo, potrebbe presto pensare alla doppietta. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) NEWSe Inter, piani diincrociati e sfida sempre più accesa. Il Derby d’Italia è una delle partite più attese e sentite della nostra cara Serie A. Le due formazioni non smettono mai di regalare emozioni in campo e le due dirigenze, con Fabio Paratici da una parte e Beppe Marotta dall’altra, cercano sempre di piazzare sgambetti agli avversari nel tentativo di soffiare, di volta in volta, obiettivi comuni ai rivali di sempre. Le ultimissime notizie di mercato della Juve sono ovviamente catalizzate dall’arrivo di Alvaro Morata a Torino, ma la dirigenza bianconera non avrebbe intenzione di fermarsi qui e, messo a segno un colpo, potrebbe presto pensare alla doppietta. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Morata alla #Juve, ci siamo; ultimi dettagli da sistemare. Cifre e formula dell’affare con l’#Atletico - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - DiMarzio : #Juventus, il punto sulle cessioni e l’ipotesi #EmersonPalmieri se parte #DeSciglio #calciomercato - GioFrezzetti : Secondo l’inchiesta della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia l’esame di #Suarez per ottenere la cittadin… - davros74 : RT @PagineRomaniste: #Dzeko resta alla #ASRoma: domenica titolare contro la Juventus #calciomercato -